Haberler

Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor Haber Videosunu İzle
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem gösterdiği performansla Avrupa takımlarının transfer gözdesi haline gelen Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Sosyal medya hesabından antrenman yaptığı görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yapan Emre Mor, ''Alhamdulillah" notunu düştü.

  • Emre Mor son maçına 18 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'ye karşı çıktı.
  • Emre Mor çalışmalarını Fenerbahçe'nin tesislerinde bireysel olarak sürdürüyor.
  • Emre Mor Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa kadrosuna yazılmadı.

Avrupa'da gösterdiği performansla önce A Milli Futbol Takımı'na çağırılan daha sonra da Bundesliga devi Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezonlarda Avrupa'nın transfer gözdesi haline gelmesinin ardından şu sıralarda kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor.

SON MAÇINA 18 MAYIS'TA ÇIKTI

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak ikas Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, son maçına 18 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'ye karşı çıkmıştı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa kadrosuna yazılmamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, böylece uzun süre boyunca forma giyemedi.

ÇALIŞMALARINI TEK BAŞINA SÜRDÜRÜYOR

Transferde adı Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takımla anılan Emre Mor'un nerede olduğu da ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, çalışmalarını Fenerbahçe'nin tesislerinde bireysel olarak sürdürüyor. Sosyal medya hesabından antrenman yaptığı anların paylaşımını yapan 28 yaşındaki isim, ''Alhamdulillah" notunu düştü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.