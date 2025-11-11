Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Avrupa'da gösterdiği performansla önce A Milli Futbol Takımı'na çağırılan daha sonra da Bundesliga devi Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, geçtiğimiz sezonlarda Avrupa'nın transfer gözdesi haline gelmesinin ardından şu sıralarda kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor.

SON MAÇINA 18 MAYIS'TA ÇIKTI

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak ikas Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, son maçına 18 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'ye karşı çıkmıştı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa kadrosuna yazılmamıştı. 28 yaşındaki oyuncu, böylece uzun süre boyunca forma giyemedi.

ÇALIŞMALARINI TEK BAŞINA SÜRDÜRÜYOR

Transferde adı Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takımla anılan Emre Mor'un nerede olduğu da ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, çalışmalarını Fenerbahçe'nin tesislerinde bireysel olarak sürdürüyor. Sosyal medya hesabından antrenman yaptığı anların paylaşımını yapan 28 yaşındaki isim, ''Alhamdulillah" notunu düştü.