ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

ABD'den krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz

Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için harekete geçildi
Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı

Otomotiv piyasası sarsıldı! Araçlar bir bir çekiliyor
ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Telefon kamerasına yakalandı

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Fransız eski milli futbolcu Jeremy Mathieu, şimdi Marsilya'da bir mağazada çalışmaya başladı.

Kariyerinde Barcelona, Valencia ve Sporting gibi Avrupa'nın önemli takımları bulunan Fransız eski milli futbolcu, Marsilya'da bir mağazada çalışmaya başladı.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

MAĞAZADA ÇALIŞIYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; bonservisine toplamda 25 milyon Euro harcanan Jeremy Mathieu'nun mağazadaki departmanları ve ekipleri organize eden bir görevinin olduğu belirtildi. Sosyal medyada gündem olan bu durumun ardından eski futbolcunun antrenörlük için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi mağaza çalışanı oldu

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Fransa Milli Takımı formasını toplamda 5 kez giyen 41 yaşındaki eski futbolcu, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve LaLiga şampiyonlukları yaşadı. Kariyeri boyunca toplamda 617 resmi maçta mücadele eden sol bek, 41 gol ve 39 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli erdem:

paraları çarçur etmiştir ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Çalışmak ayıp değil ama, Kazanırken Tasarruf etmemek İsraf etmek Yatırım yapmamak ayıp..!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.