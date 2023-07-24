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Nereden nereye! Altay Bayındır, Manchester United'a imzayı atıyor

Spor Haberleri

Premier Lig devi Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor. Başarılı kalecinin, İngiliz devine maliyeti yaklaşık 6 milyon euro olacak.

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Altay Bayındır'ı radarına aldı. Kırmızı şeytanlar, bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.

İtalyan devi Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ve Sarı-laciverlilere 5 milyon Pound teklif etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Altay Bayındır Fenerbahçe Spor Haberler

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