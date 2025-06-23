Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Bundesliga'da Frankfurt'ta gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olan ardından Fiorentina ve Milan'da top koşturan Luka Jovic serbest kaldı.

KENDİNE TAKIM ARIYOR

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Milan ve Sırp golcü anlaşarak yollarını ayırdı. Bonservisine şimdiye kadar 95 milyon euro ödenen 27 yaşındaki santrfor kendisine takım bakmayabaşladı.