Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Avrupa'nın önde gelen futbol takımlarında forma giyen Luka Jovic, Milan'dan ayrıldı ve yeni bir takım arıyor. 27 yaşındaki golcü, Frankfurt'ta gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olmuş, ardından Fiorentina ve Milan'da oynamıştı. Toptan 95 milyon euro ödenen Jovic, şimdi yeni bir takım arayışı içinde.
Bundesliga'da Frankfurt'ta gösterdiği performans sonrası Real Madrid'e transfer olan ardından Fiorentina ve Milan'da top koşturan Luka Jovic serbest kaldı.
KENDİNE TAKIM ARIYOR
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre Milan ve Sırp golcü anlaşarak yollarını ayırdı. Bonservisine şimdiye kadar 95 milyon euro ödenen 27 yaşındaki santrfor kendisine takım bakmayabaşladı.