Nenad Bjelica: Trabzonspor'un geleceği daha iyi olsun diye buradayım

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, " Trabzonspor'un bugünü, yarını ve geleceği daha iyi olsun diye buradayım. Oyuncularımızın bugünden daha iyi olabileceğini, onların daha iyi şeyler yapmaya çalışabileceğini göstereceğiz" dedi

Trabzonspor ile 2 yıllık anlaşma sağlayan teknik direktör Nenad Bjelica, İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzaladıktan sonra hava yoluyla Trabzon'a geldi. Coşkulu taraftar grubunun havalimanı çıkışında çiçekle karşıladığı Hırvat teknik direktör, gazetecilere açıklama yaptı. Taraftarların coşkulu karşılamasını beklemediğini belirten Bjelica, "İnsanların beni böyle nazik ve sevgiyle karşılamasını beklemiyordum. Benim için çok mutluluk verici bir duygu oldu. Bu beni hem çok mutlu ediyor hem de sorumluluklarımı hatırlatıyor. Büyük bir sorumluluğum olduğunu biliyorum" dedi.

Genç futbolcular ve Trabzonspor'un potansiyelini de değerlendiren teknik adam, şöyle konuştu: "Benim için genç ya da yaşlı oyuncu tabiri aslında çok doğru değil. Bu takıma yüzde 100'ünü vermek isteyen, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan oyuncu benimle her zaman beraber olacaktır ve benimle her zaman beraber olmaya açıktır. Oyuncuları en iyisini veren, en iyisini yapmaya çalışan oyuncular olarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Ben de geçmişte genç oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Yine aynısı olacak. Trabzonspor'da her şeyini vermeye çalışan oyuncularla birlikte değişeceğiz. Oyuncularımızın bugünden daha iyi olabileceğini, onların daha iyi şeyler yapmaya çalışabileceğini göstereceğiz. En önemlisi kazanmak. Tabi ki ben de iyi, göze güzel gözüken bir futbol oynatmak istiyorum ama en önemli şey kazanmak."