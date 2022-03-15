Nelsson: Beşiktaş'a karşı çok iyi bir galibiyet aldık

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - " Barcelona'ya karşı performansımızın yüzde yüzünü ortaya koymamız gerekiyor"

"Marcao inanılmaz bir oyuncu"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Beşiktaş'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Barcelona maçında performanslarının yüzde 100'ünü ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Galatasaray taraftarının takıma katıldığı ilk günden bu yana kendisine gösterdiği sevgiden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Nelsson, "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlarla iyi iletişimim ve ilişkim olduğunu söyleyebilirim. Geldiğim ilk günden bu yana bana sevgilerini gösteriyorlar. Onlara minnettarım" diyerek sözlerini noktaladı.