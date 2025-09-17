Haberler

Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol

Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan karşılaşma 4-4 sona erdi. Mücadeleye damga vuran isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Kenan, bir gol ve bir asist ile takımına katkı sağlarken 63. dakikada inanılmaz bir gol atarak herkesi kendine hayran bıraktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan ve 8 gole sahne olan mücadele 4-4 sona erdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız, bir gol ve bir asistle maça damga vurdu.

TORİNO'DA GOL DÜELLOSU

Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Borussia Dortmund'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada tam 8 gol atıldı ve mücadele 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

KENAN'DAN MÜKEMMEL GOL

Dortmund, 53. dakikada Adeyemi'nin golüyle öne geçti. Juventus, 63. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru eşitledi.

İşte o gol;

ASİST DE GELDİ

Dortmund 65'te Nmecha ile yeniden öne geçse de Juventus kısa sürede karşılık verdi. Kenan Yıldız'ın asistinde Vlahovic, 67. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıABDULHAMITHAN:

keşke milli takımımızda da böyle oynasan Kenan ambalaj avalak gezmesen

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

Arda günlerde topu kaptırıp kendi kalesine de gole sebep oldu.aval aval bakarken

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
