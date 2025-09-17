Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan karşılaşma 4-4 sona erdi. Mücadeleye damga vuran isim milli futbolcu Kenan Yıldız oldu. Kenan, bir gol ve bir asist ile takımına katkı sağlarken 63. dakikada inanılmaz bir gol atarak herkesi kendine hayran bıraktı.
TORİNO'DA GOL DÜELLOSU
Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Borussia Dortmund'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada tam 8 gol atıldı ve mücadele 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.
KENAN'DAN MÜKEMMEL GOL
Dortmund, 53. dakikada Adeyemi'nin golüyle öne geçti. Juventus, 63. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru eşitledi.
İşte o gol;
ASİST DE GELDİ
Dortmund 65'te Nmecha ile yeniden öne geçse de Juventus kısa sürede karşılık verdi. Kenan Yıldız'ın asistinde Vlahovic, 67. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.