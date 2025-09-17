Neler yapıyorsun Kenan! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gol

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan ve 8 gole sahne olan mücadele 4-4 sona erdi. Milli futbolcu Kenan Yıldız, bir gol ve bir asistle maça damga vurdu.

TORİNO'DA GOL DÜELLOSU

Devler Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Borussia Dortmund'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada tam 8 gol atıldı ve mücadele 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

KENAN'DAN MÜKEMMEL GOL

Dortmund, 53. dakikada Adeyemi'nin golüyle öne geçti. Juventus, 63. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru eşitledi.

İşte o gol;

ASİST DE GELDİ

Dortmund 65'te Nmecha ile yeniden öne geçse de Juventus kısa sürede karşılık verdi. Kenan Yıldız'ın asistinde Vlahovic, 67. dakikada topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.