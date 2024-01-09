Neler yapıyor neler! Semih Kılıçsoy'dan Rize'de gol şov
Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor maçında 2 şahane gol attı. Yıldız futbolcu, ligde üst üste 3 hafta ağları sarsmış oldu.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu Rizespor'a deplasmanda 2 gol attı.
SEMİH'TEN HARİKA GOLLER
Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren Semih takımını rahatlattı. Maçın 47. dakikasında ise rakip ceza alanında topu önünde bulan Semih, rakibinden sıyrıldı ve durumu 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Semih Kılıçsoy, ligdeki son 3 maçta 4 gol atmış oldu.
TOPLAM 5 GOL ATTI
Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.