Neler yapıyor neler! Sakat sakat sahaya çıkan Icardi'den inanılmaz gol
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk ettiği maçta penaltının başına geçen Icardi, panenka vuruşla topu ağlara yolladı ve maça dengeyi getirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.
COMAN PERDEYİ AÇTI
Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
ICARDI'DEN PANENKA PENALTI
28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla panenka vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi.
İşte golün gelişimi;
Kaynak: Haberler.com / Spor