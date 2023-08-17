Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu: 'Sonuna kadar savaştık'

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş karşısında 55 dakika iyi mücadele ettiklerini ve turu geçmek için sonuna kadar savaştıklarını söyledi.

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, Beşiktaş karşısında 55 dakika iyi mücadele ettiklerini ve turu geçmek için sonuna kadar savaştıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Neftçi Bakü, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, "55 dakika oyuncularım iyi oynadı. Sahada iyi bir karakter ortaya koyduk. İkinci yarının ortalarında fiziksel olarak oyundan düşmeler oldu. Konferans Ligi'nin dışında kaldık. Bugün sahaya kazanmak için çıkmıştık. Futbol anlayışımız böyle. Biz karakterli oyuncular oluşturmak istiyoruz. Bugün elimizde olan silahlarla sonuna kadar savaştık. Sakatlarımız vardı. Oyuncu sayısının az olmasına bakmadan mücadele ettik. Biz buraya turu geçmek ve mücadele etmek için geldiğimizi gösterdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL