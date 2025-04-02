Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider çıkan Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Turu geçen takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

BU SEZON 3. DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandığı müsabakayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynadı. Cimbom, dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

ASLAN TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise antrenmanda belli olacak.

KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Dev mücadeleye artık az bir zaman kalırken yayınlanacağı kanal belli oldu. Karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.

TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçın birinde sarı-kırmızılılar galip gelirken 1 karşılaşma ise berabere sonlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.