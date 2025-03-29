Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit oturacak.

KARA KARTAL YABANCI HAKEM GETİRİYOR

Galatasaray ile oynayacağı maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, derbi için harekete geçti. beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.

ASLAN YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Hadziahmetovic), Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen.