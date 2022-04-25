Sarı Melekler'den net zafer! Sultanlar Ligi'nde finalin adı bir kez daha Vakıfbank-Fenerbahçe
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. Finalde VakıfBank ve Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak.
Sultanlar Ligi play-off'ta ikinci finalist Fenerbahçe Opet. İlk maçta Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, deplasmanda da 3-0 kazanarak finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
İLK MAÇ CUMARTESİ
20 sayı atan Eczacıbaşı'nın kaptanı Boskovic ve Fenerbahçe'de 18 sayıyı bulan Vargas, maça damga vurdu. Fenerbahçe mücadelenin setlerini 24-26, 25-27 ve 19-25 önde tamamladı. VakıfBank'la oynanacak final serisindeki ilk maç cumartesi günü. 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak.
ECZACIBAŞI VE THY EŞLEŞMESİ
Eczacıbaşı ise Misli.com Sultanlar Ligi'nde lig sıralamasının belli olacağı 3.-4.'lük serisinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.