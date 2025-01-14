Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin Talisca transferinden vazgeçtiğini belirtti. Transferin iptal gerekçesi olarak Talisca'nın yüksek maaşı gösterildi.

Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu belirtilen Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını transferdeki son durumla ilgili çarpıcı bir haber geçti.

FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Talisca transferinden vazgeçti. Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme gerekçesi olarak Talisca'nın maaşı gösterildi.

Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Talisca'nın maaşının yüklü bir bölümünü karşılamasını istediği ve bu nedenle transferin gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

Nedeni de belli: Fenerbahçe, Talisca'dan vazgeçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

"Oğlum kayıp" diyen anne sorguda kan donduran gerçeği itiraf etti
img

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
img

Karısı tarafından bıçaklanan adam sessizliğini bozdu
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Dünkü aldığınız 3 puan haram olsun Allah şampiyonluk göstermesin.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Tv8 i Boykot ediyoruz zaten programlarınız da iğrenç.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Alamadık demiyorlar .

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)! Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 15 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.