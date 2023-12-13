Neden final oynamayalım? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın rakibi, grubunu ikinci bitiren bir ekip olacak ve 18 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. İşte sarı-kırmızılı takımı bekleyen muhtemel rakipler...
Dün akşam deplasmanda Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi macerasını tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
RAKİP 18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
MAÇLAR ŞUBAT'TA
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak.
İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
- A GRUBU: West Ham United / Freiburg
- B GRUBU: Marsilya / Brighton
- C GRUBU: Real Betis / Rangers / Sparta Prag
- D GRUBU: Sporting Lizbon
- E GRUBU: Touolouse / Union Saint-Gilloise
- F GRUBU: Rennes / Villarreal
- G GRUBU: Slavia Prag / Roma
- H GRUBU:Karabağ / Molde
14 ARALIK'TA NETLEŞECEK
Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.