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Neden final oynamayalım? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

13 Aralık 2023 09:40 Güncelleme: 09:43 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın rakibi, grubunu ikinci bitiren bir ekip olacak ve 18 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. İşte sarı-kırmızılı takımı bekleyen muhtemel rakipler...