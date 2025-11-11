Haberler

Necip Uysal, TFF'nin Bahis Soruşturmasıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında yaptığı iddiaları reddederek adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu.

TFF'nin 'bahis' soruşturmasına yönelik hakkındaki iddiaları, dün yaptığı açıklama ile reddeden Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi. TFF'nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın da bulunduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00'de İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

