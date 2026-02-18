Haberler

Necip Uysal ikinci kez baba oldu

Necip Uysal ikinci kez baba oldu
Güncelleme:
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi.

BEBEKLERİNE 'DEMİR' İSMİNİ VERDİLER

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Necip Uysal ikinci kez baba oldu. Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde toplamda 466 maçta süre alan 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

