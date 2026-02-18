Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ve eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeklerine Demir ismini verdiler.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
Kaynak: AA