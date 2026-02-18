Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ve eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeklerine Demir ismini verdiler.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Kaynak: AA " / " + Ceren Aydınonat -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor