Necip Uysal Bahis İddialarına Yanıt Verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamalar yaptı. Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu çünkü yapmadığım bir şey. Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, üyeliğim yoktur" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025'de '371 hakemin bahis hesabının bulunduğu, 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki sözlerinin ihbar kabul edildiği soruşturma sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, soruşturma kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmişti. PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında bulunan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal da şikayette bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"Hayatım boyunca ne bahsin b'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeye de üyeliğim yoktur"

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Uysal, "Bugün burada olmak istemezdim, bana suç attılar diyelim. Şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp, bonus kuponla 2 kez bahis oynanmış. Bugün de bu bahsi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldim, her şey açığa kavuşsun diye. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş Kulübü'nde. Kulübümün de ismini böyle şeylere koymaları beni inanılmaz üzüyor. Zaten konuşamıyorum, dünden beri uyku uyuyamıyorum. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu. Çünkü yapmadığım bir şey ve benim adıma kopyalanmış bir T.C. kimlik numarası var. Bu T.C. ile bahis sitesi üzerinden kupon yapıyorlar benim için. Yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Olay yaşandıktan sonra Zorbay Küçük ile de konuştuk"

Bu olay yaşandıktan sonra FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük ile iletişime geçtiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, hiçbir şeye de üyeliğim yoktur. Zaten birkaç güne netleşecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL