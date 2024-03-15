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Necati Demirkol: 'İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz'

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Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u çok beğendiğini söyleyerek, 'Okan Buruk her geçen gün takdiri, sevgiyi ve saygıyı daha fazla hak ediyor. İnşallah uzun yıllar böyle devam eder' dedi. Demirkol, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise, 'İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz' ifadelerini kullandı.

- Necati Demirkol : "İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz"

İSTANBUL - Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u çok beğendiğini söyleyerek, "Okan Buruk her geçen gün takdiri, sevgiyi ve saygıyı daha fazla hak ediyor. İnşallah uzun yıllar böyle devam eder" dedi. Demirkol, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için ise, "İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, futbol takımının durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarılı olduğunu belirten Demirkol, " Okan Buruk, Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun kendini kanıtlamış, başarılı bir teknik direktör. Beklentilerimizin çok üzerinde bir performans sergiledi. Takımı nereden aldın, nerelere getirdi. Sadece iyi bir teknik direktör olmasının dışında başarılı, çalışkan biri olduğunu biliyoruz. İyi bir yönetici, camiasına saygılı, yönetimle uyumlu ve spor dünyası ile barışık biri. Okan Buruk her geçen gün takdiri, sevgiyi ve saygıyı daha fazla hak ediyor. Okan Buruk inşallah uzun yıllar böyle devam eder. Hak edene formayı vermesiyle, çalışmasıyla Okan Buruk'u çok beğeniyorum. Futbol takımını çok beğeniyorum. Futbolcuların hepsinin üzerine Okan Buruk'un etkisi var. Bütün maçları izliyorum" diye konuştu.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Necati Demirkol, "Galatasaray çok rahat şampiyon olur diyorum. Bana göre şampiyonluk düğümü şimdiye kadar kopmalıydı. Galatasaray'ın kalan bütün maçlarını yenebilecek kadrosu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz"

Sarı-kırmızılı taraftarların örnek bir taraftar grubu olduğunu da sözlerine ekleyen sarı-kırmızılıların eski yöneticisi, "Galatasaray taraftarı örnek taraftar. Ne zaman susması gerektiğini, ne zaman desteklemesi gerektiğini biliyor. Avrupa'da bizden daha iyi taraftar yok. Oyuncuların arkalarında durmaları, destekleri takdire şayan. O da bizim en önemli gücümüz. Kadromuz da çok güzel. Okan hoca uyumu yakaladı. Ben keyifle maçları izliyorum. İnşallah hak ederek, güzel oyunla şampiyon oluruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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