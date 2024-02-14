Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun o paylaşımını göre futbolseverler, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
A Milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafla futbolseverlerden büyük beğeni aldı.
"RONALDOYA DÖNMÜŞ"
Al Ahli'de forma giyen fakat sakatlığı bulunan başarılı savunmacı, henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafını gören herkes, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları;