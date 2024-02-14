Ne yaptın sen Merih? Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

A Milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafla futbolseverlerden büyük beğeni aldı.

"RONALDOYA DÖNMÜŞ"

Al Ahli'de forma giyen fakat sakatlığı bulunan başarılı savunmacı, henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun kaslı fotoğrafını gören herkes, "Adam Ronaldo'ya dönmüş" şeklinde yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;