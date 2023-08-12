İçinden Ronaldo çıktı! Ozan Tufan'dan hattrick

İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City ve Sheffield Wednesday karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, bu maçta hattrick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Tufan, ilk golünü 45+5'te penaltıdan attı ve 58 ile 70. dakikada iki gol daha kaydederek maça damgasını vurdu.