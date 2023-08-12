İçinden Ronaldo çıktı! Ozan Tufan'dan hattrick
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İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City ve Sheffield Wednesday karşılaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan, bu maçta hattrick yaparak dikkatleri üzerine çekti. Tufan, ilk golünü 45+5'te penaltıdan attı ve 58 ile 70. dakikada iki gol daha kaydederek maça damgasını vurdu.
İngiltere Championship'de ligin 2.hafta karşılaşmasında Hull City evinde Sheffield Wednesday ile kozlarını paylaştı. Milli futbolcu Ozan Tufan maçta hattrick yaptı.
Maçın 36'ncı dakikasında Sheffield Delgado'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Geriye düşen Hull City'de Ozan Tufan sahneye çıktı. Milli futblcu, karşılaşmada ilk golünü 45+5 de penaltıdan kaydetti. 58 ve 70. dakikada fileleri havalandırarak hattrick yaptı.
85. dakikada Aaron Connoly'nin golüyle Hull City skoru 4-1 yaptı. Maçtaki gol perdesini 90+4'te Michael Smith kapattı ve karşılaşma 4-2'lik skorla sona erdi.