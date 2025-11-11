Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinin ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımında şu ana kadar aradığını bulamadı. Mourinho, bu doğrultuda aara transfer dönemi için yönetimden çok konuşulacak bir transfer talebinde bulundu.

6 TRANSFER TALEBİ BİRDEN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye 6 transfer istedi. Haberde, ünlü teknik adamın sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve 2 forvet transfer istediği belirtildi.

ŞU ANA KADAR SERGİLEDİĞİ PERFORMANS

Benifca'nın başında şu ana dek 12 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmasının ardından büyük tepki almıştı.