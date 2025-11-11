Haberler

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ara transfer dönemi talepleri futbolseverleri şaşırttı. Portekizli teknik adam, ara transfer döneminde takıma sol kanat, sağ kanat, sol bek, orta saha ve 2 forvet alınmasını istedi.

  • Jose Mourinho, Benfica'nın başında şu ana kadar 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
  • Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve 2 forvet olmak üzere 5 bölgede 6 transfer talep etti.
  • Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçın tamamını kaybetti.

Fenerbahçe'deki görevine son verilmesinin ardından Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımında şu ana kadar aradığını bulamadı. Mourinho, bu doğrultuda aara transfer dönemi için yönetimden çok konuşulacak bir transfer talebinde bulundu.

6 TRANSFER TALEBİ BİRDEN

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye 6 transfer istedi. Haberde, ünlü teknik adamın sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve 2 forvet transfer istediği belirtildi.

ŞU ANA KADAR SERGİLEDİĞİ PERFORMANS

Benifca'nın başında şu ana dek 12 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılmasının ardından büyük tepki almıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bunlar iyi günlerin efendi. Öokncan yaktın Fenerbahçe de. Para kazanmış olmanız yiyeceğini anlamı da taşımaz belki de.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.