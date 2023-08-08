Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Barış Alper Yılmaz'ın getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem'in bu akıl dolu dokunuşu, takımını 1-0 öne geçirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştığı maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol attı.
KEREM'DEN ŞIK DOKUNUŞ
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın iyi getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem köşeye yumuşak bir vuruşla skoru yaptı.
ASİST BARIŞ ALPER'DEN
Ön alanda baskı yapan Barış Alper topu kazanarak ceza sahası içine girdi. Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.
İşte golün gelişimi;