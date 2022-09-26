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Ne umdu ne buldu! Emre Demir, Barcelona'da oynadığı toplam süre ile kötü bir listeye girdi

Spor Haberleri

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Katalan ekibinin B takımının oynadığı 5 karşılaşmada sadece 6 dakika süre alabildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Barcelona'da şu ana kadar en kötü başlangıcı yapan 2. isim olduğu belirtildi.

Barcelona'nın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, Katalan devinde beklediği süreyi alamayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

SADECE 6 DAKİKA SÜRE ALDI

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı haberde, Emre Demir'in Barcelona'nın B Takımı'nda şu ana kadar 5 maçta toplam 6 dakika süre aldığı belirtildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Katalan devinde en kötü başlangıcı yapan 2 . futbolcu olduğu belirtildi.

2 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Dünya devi Barcelona, Emre Demir'i Kayserispor'dan Eylül 2021'de 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Kayserispor forması giymişti.

Haberler.com - Spor

Kayserispor Emre Demir Barcelona Spor Haberler

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