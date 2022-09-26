Ne umdu ne buldu! Emre Demir, Barcelona'da oynadığı toplam süre ile kötü bir listeye girdi

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, Katalan ekibinin B takımının oynadığı 5 karşılaşmada sadece 6 dakika süre alabildi. 18 yaşındaki futbolcunun, Barcelona'da şu ana kadar en kötü başlangıcı yapan 2. isim olduğu belirtildi.