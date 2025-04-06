Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
Fenerbahçe, tribünleri Trabzonspor'un 45+4. dakikada Denis Draguş ile bulduğu golün futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratı yaptı. Bunun yanı sarı-lacivertli taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratları da yapması dikkat çekti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kadıköy'de bordo-mavililerin devre sonunda bulduğu golün ardından sarı-lacivertli tribünlerden sert tepki yükseldi.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ: ADAM GİBİ OYNAYIN
Fenerbahçeli taraftarlar, Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratında bulundu.
"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ DE YÜKSELDİ
Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Futbolculara yönelik bu tezahüratlarının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri de yükseldi.