Özgür Özel'in A takımı belli oldu

Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi

CHP lideri, yeni dönemde 12 ismin üstünü çizdi
Hakan Fidan'dan Özel'e sert tepki: Bu zihniyeti reddediyoruz

Özgür Özel'in "cunta" çıkışına Bakan Fidan'dan zehir zemberek tepki
Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Fenerbahçe Trabzonspor'u gole boğdu

Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki

Ne olduysa golden sonra oldu! Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara ve yönetime olay tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, tribünleri Trabzonspor'un 45+4. dakikada Denis Draguş ile bulduğu golün futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratı yaptı. Bunun yanı sarı-lacivertli taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratları da yapması dikkat çekti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kadıköy'de bordo-mavililerin devre sonunda bulduğu golün ardından sarı-lacivertli tribünlerden sert tepki yükseldi.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ: ADAM GİBİ OYNAYIN

Fenerbahçeli taraftarlar, Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratında bulundu.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ DE YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Futbolculara yönelik bu tezahüratlarının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri de yükseldi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehcanceylan:

işte en büyük sorunlardan biri bu; maçın bitmesini bekleseydiniz, maç bitince kimi protesto edeceksiniz edin ya

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

En doğrusunu seyirci yaptı bence de. Maçın bitmesini bekleseler maç kaybedilmiş olurdu. Top kaptırmış symansky , Fred, Ossi geri hile koşmuyor. Yedigimiz gölde kim var sağ bek de? Kim var sağ içten gelen? Hiç kimse. 3 li defansı vaz geçiniz. Insanların siniriyle oynuyoraunuz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN:

daha öncee dedim şimdide diyorum bu takıma en çok zarar veren ALİ KOÇÇÇ sen gitmediğin müddetçe bu takım düzelmez senin hırsların yüzünden takım bu hale geldi adamlar 5. yıldızı taktı sen hile hurda peşindesin siyasete malzeme ettin takımı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Ayfer:

hakem yetiş ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.