Ne olduysa 89'dan sonra oldu! Borussia Dortmund'a 7 dakika içerisinde tarihi şok yaşattılar

Borussia Dortmund ile Werder Bremen, Bundesliga'nın 3. haftasında Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 7 dakikada attığı 3 gol ile 3-2 kazandı.

WERDER BREMEN'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Borussia Dortmund'un gollerini 45. dakikada Julian Brandt ve 77. dakikada Raphael Guerreiro atarken, sarı-siyahlılar 89. dakikadan sonra büyük bir şok yaşadı. Werder Bremen'de Lee Buchanan bu dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Mücadeleye daha çok asılan konuk ekip 90+3. dakikada Niklas Schmidt ile beraberliği yakalarken, Oliver Burke'nin 90+5. dakikada attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK MAĞLUBİYET

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Werder Bremen ise yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e yükseltti.