Ne olduysa 8 dakikada oldu! Villarreal, Mallorca'ya acımadı

La Liga'nın 20. haftasında Villarreal ile Mallorca kozlarını Ceramica Stadyumu'nda paylaştı. Karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla Villarreal oldu.

MAÇ 8 DAKİKADA BİTTİ

Karşılaşmada gol perdesi 20. dakikada açılırken her şey 8 dakikada oldu. Villarreal'ın gollerini Logan Costa, Alejandro Baena, Daniel Parejo ve Yeremi Pino attı. Maçta ilk gol 20. dakikada son gol ise 28. dakikada geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Villarreal, LaLiga'da 33 puanla 5. sıraya yükselirken ligde 2 maçın ardından mağlup olan Mallorca, 30 puanla 6. sırada kaldı.