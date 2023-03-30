Ne Messi, ne Neymar! Mbappe'nin aylık maaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin aylık kazancı ortaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız, Fransız devinden aylık brüt 6 milyon euroluk kazanç elde ederek Fransa Ligi'nin en çok kazanan futbolcusu oldu. Başarılı futbolcuyu kendi takım arkadaşlarından Neymar ve Messi izliyor.

Fransa Ligue 1'de en yüksek maaş rakamları Fransız basını tarafından ortaya çıkarıldı. L'Equipe'de yer alan habere göre, Fransa Ligi'nin en çok kazanan ilk 10 futbolcusu sıralandı. Aylık brüt maaş şeklinde yapılan sıralamanın tamamına Psg'nin oyuncuları damga vurdu.

ZİRVE MBAPPE'NİN

Birinci sıradaki isim aylık brüt 6 milyon euroluk kazancıyla Kylian Mbappe olurken ikinci sırada aylık 3,675 milyon euroluk brüt maaşıyla Neymar yer aldı. Üçüncü sırada ise Lionel Messi 3 milyon 375 milyon euro ile yerini aldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kylian Mbappe, PSG ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona ererken Real Madrid'e gitmenin kıyısından döndürülmüştü. Mbappe'nin mevcut sözleşmesinin 2025 yılında sona ereceği bilinirken sezon başına alacağı 72 milyon euroya ek bonus kazançlarının da olduğu biliniyor.

TARİHE GEÇECEK

Mbappe'nin PSG'den alacağı üç taksitte 180 milyon euroluk sadakat bonusunun yanı sıra kulüpte kaldığı 1. yıl için ekstra 70 milyon euro, 2. yıl 80 ve 3. yıl 90 milyon euro bulunuyor. Mbappe sözleşmesini 2025 yılına kadar PSG'de tamamlarsa toplam 630 milyon euroluk kazancıyla tarihe adını yazdıracak. 24 yaşındaki Fransız yıldız bu maaşıyla dünya tarihinde kulübünden en yüksek maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.

MBAPPE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız deviyle bu sezon toplamda 33 mücadelede forma giyen Mbappe, bu mücadelelerde 31 gol atarken 8'de asist kaydetti.

İşte Ligue 1'de en yüksek aylık brüt maaş sıralaması: