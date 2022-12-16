Ne hallere düştün Ronaldo! Anlaştığı iddia edilen kulübün başkanı resmen dalga geçti

Cristiano Ronaldo'yu senelik 200 milyon euroluk teklif yaptığı konuşulan Al Nassr'ın başkanı iddialara çarpıcı bir yanıt verdi. Başkan Musalli Al Muammar, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atacağı ve astronomik bir ücret kazanacağı konuşulmuştu. Ancak Al Nassr cephesinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Al Nassr'a transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo için kulüp başkanı, "Onu tanımıyorum" ifadesini kullandı.

"RONALDO KİM? ONU TANIMIYORUM"

Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar, kendisiyle çekilen bir videoda, Portekizli yıldız ile anlaşmak üzere olup olmadığı sorulduğunda gülerek, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum" yanıtını verdi.

HENÜZ BİR KULÜBÜ YOK

Kulüpsüz durumdaki Cristiano Ronaldo'nun özel izinle Real Madrid'in tesislerinde antrenman yaptığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında hangi takımın formasını giyeceği ise hala merak konusu.