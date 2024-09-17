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Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü, Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız'dan geldi. Yıldız, hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atarak tarihe geçti.

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçında PSV ile karşılaştı. Maçın 21. dakikasında Kenan Yıldız, çok şık bir golle takımını öne geçirdi.

SEZONUN AÇILIŞINI YAPTI

Maçın 21. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun ilki oldu.

TARİHE GEÇTİ

Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

İşte Kenan'ın o şahane golü;

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

Ne gol ama! Şampiyonlar Ligi'nde sezon açılışı Kenan Yıldız'dan

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Kenan Yıldız Kenan Yıldız Juventus Juventus Futbol Spor

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