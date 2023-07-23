Üye Girişi
Haberler

Ne Erden Timur ne Dursun Özbek! Zaha'yı bakın kim ikna etmiş

Spor Haberleri

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Wilfried Zaha transferinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Didier Drogba'nın devreye girdiği ve Zaha'yı ikna ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'nın, devreye girerek Wilfried Zaha'yı sarı-kırmızılılara gelmesi için ikna ettiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha'da yeni gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsanelerinden Drogba'nın da devreye girdiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

Ne Erden Timur ne Dursun Özbek! Zaha'yı bakın kim ikna etmiş

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title