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Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Gazeteci Beril Böke'nin yönelttiği, "Futbolcularınızın ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan?" şeklindeki soru karşısında hayli zorlandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, duyurulduğu üzere hakem tartışmaları, yabancı VAR, Ziraat Türkiye Kupası ve Türk futbolundaki birçok gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.

ALİ KOÇ'U TERLETTİ

Ali Koç, basın toplantısının bir kısmında gazetecilerin sorularını aldı ve cevapladı. Muhabir Beril Böke, sorduğu bir soru ile Koç'a zor anlar yaşattı. Böke, "TFF'nin Süper Lig maçlarına yabancı VAR hakemi getirtme kararından sonra kupaya katılma kararı aldıklarını' söyleyen Koç'a "Zira Türkiye Kupası'na katılımla alakalı 2 Nisan'dan bu yana kadar olan süreci anlattınız. Yaklaşık 10 aylık bir süreç. Yarın maç oynanacak ve katılıp katılmayacağınızı, oynayıp oynamayacağınızı bugün açıkladınız. Karar verme, aksiyon alma ve bunu açıklama konusundaki zamanlama tercihleriniz, sportif başarısızlıkta etkili olabilir mi?" şeklinde bir soru sordu.

"ANLAMADIM SORUYU"

Koç, cevap vermekte zorlandığı soruya, "Anlamadım soruyu. Şimdi bizim arkadaşlar oturuyorlar, çalışmıyorlar mı zannediyoruz zamanlarda? Hayır, neyi bu kararı bugün vermeli, üç gün evvel vermeli veya bir haftaya vermezse sportif başarıyı nasıl etkileyebilir Beril. Anlamak için soru cevaplayabilmek için soruyorum. "Böke, sonrasında "Futbolcularınızın ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan?" dedi ve Ali Koç, "Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren var" yanıtını verdi.

Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ali koç her geçen gün FENER'e verdiğin zarar artıyor. DEFOL GİT artık lütfen...

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Haber YorumlarıHasip Alp:

Halı sahada yarın maç ayarlıyor gibi koca Çınar ne hale geldi

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Haber YorumlarıNilay Durmaz:

Birilerinin Ali Koç a futbolun sadece idmandan antrenmandan ibaret olmadığını detaylıca anlatabilir mi. Futbolcular teknik ekip maçtan 1 gün önce öğrenmez maça çıkacaklarını. Bunun öncesinde rakibi analiz var, maça psikolojik olarak hazırlanması var, o maça özel teknik taktik idmanı var. Yani Ali Koç gerçekten hicbirseyden haberin yok ya

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Ali Koç tek derdi devlete nasıl zarar veririm. başka derdi yok

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Hepsi yalan hepsi palavra... Bu soru bir nevi bunun küçük de olsa bir kanıtı gibi olmuş ;)

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