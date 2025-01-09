Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, duyurulduğu üzere hakem tartışmaları, yabancı VAR, Ziraat Türkiye Kupası ve Türk futbolundaki birçok gündeme ilişkin bir açıklama yaptı.

ALİ KOÇ'U TERLETTİ

Ali Koç, basın toplantısının bir kısmında gazetecilerin sorularını aldı ve cevapladı. Muhabir Beril Böke, sorduğu bir soru ile Koç'a zor anlar yaşattı. Böke, "TFF'nin Süper Lig maçlarına yabancı VAR hakemi getirtme kararından sonra kupaya katılma kararı aldıklarını' söyleyen Koç'a "Zira Türkiye Kupası'na katılımla alakalı 2 Nisan'dan bu yana kadar olan süreci anlattınız. Yaklaşık 10 aylık bir süreç. Yarın maç oynanacak ve katılıp katılmayacağınızı, oynayıp oynamayacağınızı bugün açıkladınız. Karar verme, aksiyon alma ve bunu açıklama konusundaki zamanlama tercihleriniz, sportif başarısızlıkta etkili olabilir mi?" şeklinde bir soru sordu.

"ANLAMADIM SORUYU"

Koç, cevap vermekte zorlandığı soruya, "Anlamadım soruyu. Şimdi bizim arkadaşlar oturuyorlar, çalışmıyorlar mı zannediyoruz zamanlarda? Hayır, neyi bu kararı bugün vermeli, üç gün evvel vermeli veya bir haftaya vermezse sportif başarıyı nasıl etkileyebilir Beril. Anlamak için soru cevaplayabilmek için soruyorum. "Böke, sonrasında "Futbolcularınızın ne zamandan beri haberi var yarınki maçı oynayacağınızdan?" dedi ve Ali Koç, "Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren var" yanıtını verdi.