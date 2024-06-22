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Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i neden yedek başlattığını açıklayan Montella, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik" dedi.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk 11 tercihi hakkında konuşan Montella, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"RİSKE GİRMEK İSTEMEDİK"

Takımın yıldız isimlerinde Arda Güler'i neden yedek bıraktığını da açıklayan antrenör, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da" dedi.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincenzo Montella Milli Takım Arda Güler Portekiz Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Murat Çetin:

Arda kompleksi var bu teknikdirektörlerde

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Sinan Bulduk:

4-1 maç sonucu..

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Tandogan Dogan:

samet yakti milli takimi..ama suc onde degil..onu milli takima akanda

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Adil Tetik:

Hoca Portekiz maçını kafasinda bitirmiş. Cekya maçını düşünüyor

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Barış O. B.:

Koskoca İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Almanya gencecik çocuklarla oynuyor. Üstelik 30-35-40 maç yapmış hepsi, bu çocuk iki senede 40 maç yapmadı neyin yorgunluğu anlam veremiyorum. Geleni de gideni de bu kadar genç düşmanı olamaz

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Zafer Tanrıkulu:

Riske atmayacağız ne demek ya böyle saçma bir şey mi olur adamın zaten işi ve asıl oynaması gereken maç bu maç en lazım olduğu anda oynatacaksan ne anlamı kaldı

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emre gül:

dogru yunus premier de harikalar yaratmisti. yanilmisiz. gelecekse sene gsya yardimci hoca olursun montella

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Murat Çakır:

İlk maçta galip gelen moralleri yerinde olan birbirine alışmış takımda bu kadar değişiklik yapılır mı? Bize gelen teknik direktörler neden karşısında büyük bir takım gördü mü sadece 1 puan almaya odaklanıyor. Kardeşim çok maça Kenanla Ardayla yenilirsen öyle yenil

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