Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti - Haberler

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Ne Başakşehir ne Trabzonspor! Süper Lig devi sürpriz bir kararla Oğuzhan Özyakup ile temasa geçti

Haberler.com - Spor
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10 yıllık Beşiktaş serüvenini noktalayan Oğuzhan Özyakup, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyla temas kuran sarı-kırmızılılarda son kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni başkan verecek. 29 yaşındaki futbolcunun adı Trabzonspor ve Başakşehir'le de anılıyor.

Kötü bir sezonu geride bırakan sarı kırmızılı ekipte yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Yeni başkan ve teknik direktörün belli olmamasına rağmen Galatasaray scout ekibi ve mevcut yönetim transfer görüşmelerine devam ediyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim olarak Oğuzhan Özyakup gündeme geldi. Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli orta saha menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Bonservisi elinden olan Oğuzhan Özyakup'un transferi için karar 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimden sonra verilecek.

Form düşüklüğü yaşayan orta saha oyuncusu bu sezon 17 maçta 1 asist ile oynadı.

Haberler.com - Spor

Oğuzhan Özyakup Trabzonspor Galatasaray Başakşehir Süper Lig Transfer Beşiktaş Spor Haberler

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