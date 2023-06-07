Ne Barcelona ne Arabistan! Messi herkesi ters köşe yaparak Inter Miami ile anlaştı

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni adresinin Inter Miami olduğu iddia edildi. Al Ittihad ve Barcelona ile adı geçen Arjantinli yıldızın son kararını verdiği ve ABD ekibine imza atacağı konuşuluyor.

2 yılın ardından Paris Saint-Germain'e veda eden Lionel Messi, yeni takımı için son kararını verdi. Arjantinli yıldızın yeni rotası ABD olacak.

INTER MIAMI FORMASI GİYECEK

Guillem Balague'nin haberine göre, Barcelona ve Al Ittihad'ın peşinde olduğu Lionel Messi, tercihini Inter Miami'den yana kullandı. Arjantinli yıldız, büyük bir sürpriz olmazsa kariyerine ABD'de devam edecek.

MESSI'NIN PSG KARNESİ

Messi'nin son kararını Barcelona'ya bildirdiği ve Katalan devi için yeniden oynamayacağı iddia edildi. Fransız devinin formasıyla 75 maça çıkan Messi, 32 gol ve 34 asist yaptı.