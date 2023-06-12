Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Lucescu ve Abdullah Avcı ile görüşeceği iddiası sonrası sarı-lacivertli taraftarlar kazan kaldırdı. İki çalıştırıcıyı da takımın başında görmek istemeyen Fenerbahçeliler, Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. Sergen Yalçın adına yapılan paylaşımlar kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan Ali Koç'un Lucescu ve Abdullah Avcı ile görüşeceği iddiaları sonrası sarı-lacivertliler, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

ABDULLAH AVCI VE LUCESCU İDDİASI

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe'de, Başakşehir ile oynanan final maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı. Başkan Ali Koç'un Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı ile masaya oturacağı iddialarının ortaya çıkması ise sarı-lacivertli taraftarları adeta çıldırttı.

TARAFTAR, SERGEN YALÇIN'I İSTİYOR

İki teknik direktörle de başarıya ulaşılamayacağını belirten Fenerbahçeliler, kurtuluş reçetesinin Sergen Yalçın olduğunu savundu. Sosyal medyada Sergen Yalçın adıyla paylaşımlar yapan taraftarlar, deneyimli hocanın ismini kısa sürede gündemin zirvesine taşıdı.

Taraftarın yaptığı paylaşımlar şöyle: