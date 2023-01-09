Ne ararsanız vardı! Başakşehir - Adana Demirspor arasındaki 6 puanlık maç nefes kesti

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-1'lik skorla kazandı. İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Başakşehir'e 3 puanı getiren isim 62. dakikada Serdar Gürler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 6 puan değerinde zafer elde edip zirve takibini sürdürdü.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İlk yarısı golsüz geçilen gol perdesini Deniz Türüç açtı. Kevin Rodrigues'in ceza sahasında elle topa dokunmasının ardından Başakşehirli oyuncular itiraz etti. Oyun durunca hakem VAR ekranından pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. 52'de penaltıyı çok sert kullanan Deniz skoru 1-0 yaptı. Bu golden 6 dakika sonra Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen Samet, kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

SERDAR GÜRLER TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ

Başakşehir'e 3 puanı getiren isim 62. dakikada Serdar Gürler oldu. Ceza sahasındaki karambolde topa kafasıyla son dokunan olan serdar takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Adana Demirspor geride kalan dakikalarda beraberlik için yüklense de skor değişmedi. Son dakikada Aleksic'in rabona vuruşla filelere gönderdiği topta VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. Bu sonucun ardından Başakşehir haftayı 34 puanla 3. sırada tamamlarken, Adana Demirspor da maç fazlasıyla 30 puanla 4. sırada kaldı.

BAŞAKŞEHİR, TRABZON'A GİDİYOR

Ligin 19. haftasında Adana Demirspor 14 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir de aynı gün saat 19.00'da Trabzonspor deplasmanına çıkacak.