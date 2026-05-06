Oklahoma City Thunder yarı final serisine galibiyetle başladı

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

NBA'de heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons evinde karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 111-101'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Detroit'te Cade Cunningham 23 sayı, Tobias Harris 20 sayı ve Duncan Robinson da 19 sayıyla oynayarak galibiyetle önemli rol oynadı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden da 22 sayı kaydetti.

Oklahoma City seriye galibiyetle başladı

Batı Konferansı'nda ise Oklahoma City Thunder sahasında oynadığı Los Angeles Lakers'ı 108-90 yenerek seriye galibiyetle başladı. Oklahoma'da Chet Holmgren 24 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Shai Gilgeous Alexander ile Ajay Mitchell da 18'er sayıyla mücadele etti. Lakers'ta LeBron James 27 sayı, Rui Hachimura da 18 sayıyla oynadı. - İSTANBUL

