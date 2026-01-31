Haberler

Paul George'a yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle 25 maç men cezası

Güncelleme:
Philadelphia 76ers oyuncusu Paul George, yasaklı madde kullanımı nedeniyle NBA yönetimi tarafından 25 maç men cezasına çarptırıldı. Cezanın, George'un maaşına büyük bir etkisi olacak.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) yönetimi, Philadelphia 76ers oyuncusu Paul George'a yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle 25 maç men cezası verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre 35 yaşındaki ABD'li oyuncu, Nba'in yasaklı madde kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 25 maçlık men cezası aldı.

Nba'in ihlalin niteliğini veya söz konusu maddeyi açıklamadığı kaydedilirken 9 kez NBA All-Star'a seçilen George'un bu cezasının 51,7 milyon dolarlık maaşının yaklaşık 11,7 milyon dolarına, yani kaçırdığı 25 maçın her biri için yaklaşık 469 bin 700 dolara mal olacağı bildirildi.

George'un 25 Mart'ta Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u ağırlayacağı maçta parkelere dönmesi bekleniyor.

76ers, Doğu Konferansı'nda 26 galibiyet, 21 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor. ???????

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
