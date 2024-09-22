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NBA'nin Efsanevi Spikeri Al McCoy Hayatını Kaybetti

NBA'nin Efsanevi Spikeri Al McCoy Hayatını Kaybetti
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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) 51 yıl boyunca Phoenix Suns maçlarını anlatan efsanevi spiker Al McCoy, 91 yaşında yaşamını yitirdi. McCoy, NBA tarihinde en uzun süre görev yapan takım spikeri olarak tanınıyordu.

AMERİKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde ( Nba ) yarım yüzyıldan daha uzun bir süre maç anlatan ve Phoenix Suns'ın sesi olarak nitelendirilen efsanevi spiker Al McCoy 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Kulübün duyurduğu ölüm haberinde, ölüm nedeni açıklanmadı. McCoy, NBA tarihinde en uzun süre görev yapan takım spikeriydi ve 51 yıl boyunca Suns maçlarını anlattı. İlk maçını 27 Eylül 1972'de, son maçını ise 11 Mayıs 2023'te anlattı.

NBA ve Phoenix Suns'ın efsanevi yıldızı Charles Barkley ise ünlü spikerin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al McCoy, Phoenix, Phoenix Suns ve basketbolu seven insanlar için harika olan her şeyi temsil ediyordu. Al ile çalışmaktan onur duydum ve mutlu oldum, onu özleyeceğim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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