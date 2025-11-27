Haberler

NBA Kupası'nda Rockets ve Celtics'ten Önemli Galibiyetler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Alperen Şengün maçta 16 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist ile takımına katkı sağladı. Boston Celtics ise Detroit Pistons'ı 117-114 yenerek rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, deplasmanda Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup etti.

Chase Center'da oynanan maçta 35 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, galibiyete 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla katkı sağlarken Reed Sheppard, 31 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Jimmy Butler'ın 21 sayıyla oynadığı Warriors'ta, Will Richard 18, Stephen Curry ve Brandin Podziemski, 14'er sayı kaydetti.

Pistons'ın serisine Celtics son verdi

Boston Celtics, sahasında Detroit Pistons'ı 117-114 yenerek rakibinin 13 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown, 33 sayı, 10 ribauntla oynarken Derrick White, 27 sayısının 11'ini son 5 dakikada atarak galibiyeti getirdi.

Konuk takımda Cade Cunningham'ın 42 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Thunder, seriyi 10 maça çıkardı

Hasta olmasına karşın Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayı attığı mücadelede Oklahoma City Thunder, sahasında Minnesota Timberwolves'u 113-105 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Thunder'da Isaiah Hartenstein 15, Ajay Mitchell 13 sayı kaydetti.

37 serbest atışın 22'sini sayıya çeviren Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 31 sayı, 8 ribauntla en skorer isim oldu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Yurt dışından cep telefonu getirecekler dikkat! IMEI kayıt ücretlerinde büyük artış

IMEI ücretinde büyük artış! Yurt dışından telefon getirmek cep yakacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.