NBA'in en fazla galibiyet alan başantrenörlerinden Rick Adelman hayatını kaybetti

NBA'de 1000'den fazla galibiyet alan ABD'li başantrenör Rick Adelman, 79 yaşında vefat etti. Adelman, 1989-2014 yılları arasında beş farklı takımı çalıştırdı ve 1042 galibiyetle ligin en başarılı 10. antrenörü oldu.

Nba'in açıklamasında, 7 sezon süren basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen Adelman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Adelman, 1989-2014 yıllarında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlük yaptı.

Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Adelman, kariyerinde çıktığı bin 791 karşılaşmada aldığı bin 42 galibiyetle NBA'de en fazla maç kazanan 10. başantrenör oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
