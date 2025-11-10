Haberler

NBA Efsanesi Lenny Wilkens 88 Yaşında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nin eski oyuncusu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 3 kez Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Wilkens, Seattle SuperSonics'i 1979 yılında şampiyonluğa taşıyarak 'Seattle basketbolunun babası' olarak anılıyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nin ( Nba ) eski oyuncu ve başantrenörlerinden Lenny Wilkens, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Nba'in internet sitesinde yer alan haberde, kariyerinde 3 kez Basketbol Şöhretler Müzesi'ne seçilen Wilkens'in yaşamını yitirdiği duyuruldu.

St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers ve Portland Trail Blazers formaları giydiği basketbolculuk döneminde 9 kez all-star seçilen Wilkens, 1960'lı yılların en iyi oyun kurucuları arasında yer aldı.

Başantrenörlük kariyerinde ise Seattle SuperSonics'i 1979 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyan ve 1994'te yılın antrenörü seçilen Wilkens, "Seattle basketbolunun babası" olarak adlandırıldı.

Wilkens, 1989'da oyuncu, 1998'de antrenör ve 2010'da ABD'nin olimpiyatlardaki 1992 Rüya Takımı'nın bir parçası olarak Şöhretler Müzesi'ne girdi.

Takım çalıştırdığı 1969-2005 yıllarında 2 bin 487 karşılaşmada görev yapan Wilkens, NBA'de en fazla normal sezon maçına çıkan başantrenör ünvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Kent meydanında tek başına saygı duruşunda bulundu
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.