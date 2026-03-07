NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Haberler

NBA'in efsane ismi Shaquille O'Neal ile dünyanın en uzun profesyonel modeli olarak Guinness World Records'a giren Ekaterina Lisina'nın buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Boyları 2 metrenin üzerinde olan iki ismin yan yana verdiği pozlar kısa sürede viral olurken, ortaya çıkan görüntüler internet kullanıcılarının da esprili yorumlarını beraberinde getirdi.

  • Shaquille O'Neal 2,16 metre boyunda, Ekaterina Lisina 2,06 metre boyundadır.
  • Ekaterina Lisina, Guinness Dünya Rekoru'na sahip dünyanın en uzun profesyonel modelidir.
  • Shaquille O'Neal ve Ekaterina Lisina'nın bir araya gelmesi sosyal medyada viral oldu.

Basketbol efsanesi Shaquille O'Neal ile Guinness Dünya Rekoru'na sahip dünyanın en uzun profesyonel modeli Ekaterina Lisina'nın bir araya gelmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dev boylarıyla dikkat çeken ikilinin buluşması, izleyenlere oldukça eğlenceli anlar yaşattı.

BİRBİRİNE DENK BOYLAR

2,16 metre boyundaki eski NBA yıldızı O'Neal, 2,06 metre boyundaki Lisina ile yan yana geldiğinde ortaya nadir görülebilecek görüntüler çıktı. Basketbol kariyeri boyunca ligin en uzun oyuncularından biri olan O'Neal'ın, Lisina ile neredeyse aynı boyda görünmesi kısa sürede internetin gündemine oturdu.

BASKETBOLDAN MODELLİĞE UZANAN YOL

Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Lisina, spor kariyerinin ardından modelliğe yöneldi ve "dünyanın en uzun profesyonel modeli" unvanıyla Guinness World Records kayıtlarına geçti.

İkilinin birlikte kameraya poz verdiği anlarda Lisina'nın, O'Neal ile sarıldıkları sırada "terlediğini" söyleyerek gülmesi de kayıtlara yansıdı. Samimi görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"İLK KEZ OMZUNA YASLANACAĞI BİRİNİ BULDU"

Görüntüler üzerine internette çok sayıda esprili yorum da yapıldı. Bazı kullanıcılar ikilinin olası çocuklarının boyunun kaç metre olacağını tartışırken, bir sosyal medya kullanıcısının Lisina için yaptığı "Zavallı kız, bugüne kadar başını kimsenin omzuna yaslayamamıştır" yorumu dikkat çekti.

