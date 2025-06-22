NBA'de yılın takası! İşte Kevin Durant'in yeni takımı

NBA'de yılın takası! İşte Kevin Durant'in yeni takımı
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NBA ekibi Phoenix Suns, takımının yıldız oyuncusu Kevin Durant'i Houston Rockets'a takasladı.

Nba'de çok konuşulacak yılın takası gerçekleşti. NBA'in iddialı ekiplerinden Phoenix Suns, 36 yaşındaki ABD'li yıldızı Kevin Durant'i Houston Rockets'a takasladı.

ALPEREN İLE TAKIM ARKADAŞI OLDULAR

NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve en iyi skorerlerinden biri olarak kabul edilen Durant, Houston'da forma giyen milli yıldızımız Alperen Şengün'ün de takım arkadaşı oldu. Rockets, Kevin Durant karşılığında Phoenix Suns'a Jalen Green, Dillon Brooks, bu yıl 10. sıra draft hakkı ve birçok ikinci tur draft hakkı verdi.

SEZON PERFORMANSI

NBA'de bu sezon 62 karşılaşmada mücadele eden Durant, 26.6 sayı, 6 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile boy gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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