NBA'de Doğu Konferansı lideri Pistons, Kings'i 139-116 yendi

Güncelleme:
Detroit Pistons, Sacramento Kings'i 139-116 yenerek son 6 maçta 5. galibiyetini aldı. Cade Cunningham, 29 sayı ve 11 asistle galibiyete büyük katkı sağladı. Golden State Warriors ise Minnesota Timberwolves'u 111-85 mağlup ederek Stephen Curry'nin 26 sayısıyla bu sezon en çok sayı atanlar arasında ilk 20'ye girmesini sağladı. Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder'ı 103-101 yenerek 4. galibiyetini elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons sahasında Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı ve 11 asist kaydederek "double-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Malik Monk 19 sayı, DeMar DeRozan ise 16 sayı attı.

Curry, ilk 20'de

Golden State Warriors deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendi.

Warriors'ta Stephen Curry, 26 sayı kaydederek NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20 arasına girmeyi başardı ve 26 bin 397 sayı ile 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 32 sayı, 11 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Raptors'tan üst üste 4. galibiyet

Toronto Raptors, NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 103-101 mağlup etti.

Raptors'ta Immanuel Quickley, 23 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

NBA'de üst üste 117 maçta en az 20 sayı atan Shai Gilgeous-Alexander, 24 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor





