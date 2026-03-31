NBA'de Thunder, sahasında Pistons'ı uzatmada yendi

Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup ederek bu sezon 60. galibiyetini elde etti. LeBron James ise Los Angeles Lakers'la Washington Wizards'ı yenerken, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar ile eşitlenmiş oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LeBron James, Abdul-Jabbar'ı yakaladı

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi.

Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar'a ortak oldu.

Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
