Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaund ile oynadı

Houston Rockets, Miami Heat'e 115-105 yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün maçı 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 115-105 yenilirken, milli basketbolcu Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşmayla devam etti. Miami Heat, Kaseya Center'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 115-105 mağlup ederek 32. galibiyetini kazandı. Miami'de Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribaund, Pelle Larsson da 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 22. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma oynarken, Kevin Durant de 32 sayı, 8 ribaund ile katkı verdi.

Lakers deplasmanda galip

Los Angeles Lakers ise deplasmanda mücadele ettiği Golden State Warriors'ı 129-101 mağlup etti. Bu sezonki 35. galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 26 sayı, LeBron James de 22 sayıyla ön plana çıktı. Ligdeki 29. yenilgisini alan Warriors'ta ise Gui Santos 14 sayı, Moses Moody de 12 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 109 - Portland Trail Blazers: 93

Miami Heat: 115 - Houston Rockets: 105

Washington Wizards: 125 - Toronto Raptors: 134

Golden State Warriors: 101 - Los Angeles Lakers: 129

Utah Jazz: 105 - New Orleans Pelicans: 115 - İSTANBUL

