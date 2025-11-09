Haberler

NBA'de Jokic'ten 'Triple-Double' Performansı ile Nuggets'ın Galibiyeti

Güncelleme:
Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 'triple-double' yaptığı maçta Indiana Pacers'ı 117-100 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers'ı mağlup ederek rakibinin galibiyet serisine son verirken, Philadelphia 76ers da Toronto Raptors'ı 130-120 ile geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı 117-100 yendi.

Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Pacers'ı Jokic'in 32 sayı, 14 ribaunt, 14 asistlik performansıyla mağlup ederek üst üste 4 olmak üzere 7. galibiyetini aldı.

Jokic'in 9 maçta 6. kez "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Tim Hardaway Jr 17 ve Peyton Watson 16 sayı kaydetti.

Peş peşe 3, sezonun 8. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 14'üncüsü Pacers'ta ise Aaron Nesmith 25 ve Andrew Nembhard 22 sayı attı.

Hawks, Lakers'ın galibiyet serisini bitirdi

Atlanta Hawks, State Farm Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 122-102 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beşinci galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 9'uncusu Hawks'ta Mouhamed Gueye 21 ve Zaccharie Risacher 19 sayı buldu.

Batı Konferansı'nda 4. basamakta yer alan Lakers'ta Luka Doncic'in 22 sayı, 11 asist ve Jarred Vanderbilt'in 12 sayı, 18 ribauntluk katkısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

76ers evinde kazandı

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 130-120'lik skorla geçti.

Doğu Konferansı'nda 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunan 76ers'ta Tyrese Maxey 31 ve Joel Embiid 29 sayıyla oynadı. Trendon Watford'ın 20 sayı, 17 ribaunt, 10 asitle "triple-double" yaptığı ev sahibi ekipte Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika sahada kalarak 2 ribaunt, 1 blok üretti.

Immanuel Quickley ve RJ Barrett'ın 22'şer sayısı, Doğu Konferansı 8'incisi Raptors'ın 5. yenilgisini önleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor


